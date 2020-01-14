В Набережных Челнах сняли на видео выгул медведя на поводке

Жители Набережных Челнов сняли на видео, как в городе на поводке выгуливают медведя. Животное было без намордника, а к косолапому даже подпустили ребенка.

Кадры выгула медведя опубликованы в соцсетях. Челнинец, наблюдавший за ситуацией, возмущен подобной прогулкой. На кадрах видно, что мужчина держит животное на тонком поводке. В какой-то момент к нему подходит группа людей, и медведь пытается играючи наброситься на одну из женщин. Такая картина не остановила девушку с ребенком, она подошла к животному вместе с сыном.

Позже появилось сообщение, что медведь был цирковой. Однако действия дрессировщика осудил житель города Халил Рахимов, который в прошлом работал дрессировщиком медведей в Союзгосцирке.

«Честно говоря, мне непонятна позиция хозяина хищника: ни в коем случае нельзя с медведем гулять в людном месте — это очень опасен. Тем более что сейчас у него нарушен биоритм: на улице зима, он должен спать. Значит, в любую минуту может повести себя неадекватно. Главное условие для прогулки — намордник, но следует быть готовым к тому, что медведь способен его сбросить. Еще важный момент касается поводка: желательно иметь жесткий — из скрученной арматуры. Особая у меня просьба к прохожим — не подходите близко к медведям и помните, что они не любят, когда их фотографируют, и чутко реагируют на людей с перегаром», — цитируют эксперта «Челнинские известия».