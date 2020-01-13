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В Казани экологи нашли семь незаконных свалок снега — видео

23:58, 13.01.2020
В Казани экологи нашли семь незаконных свалок снега — видео
Фото: скриншот

В Казани экологи обнаружили семь незаконных свалок снега, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Одна из них — организована на частной земле на улице Минской. Заехать на территорию могли далеко не все, собственник даже огородил ее. О существовании свалки экологи узнали, последовав за КАМАЗом. Выявив нарушение, водитель большегруза был задержан, а экологи отобрали пробы снега. В зависимости от ущерба, виновные будут либо оштрафованы или привлечены к уголовной ответственности.

Вместе со снегом «частники» могли завести сюда нефтяные отходы или химикаты,поясняют природозащитники.

Сейчас в Казани 8 официальных пунктов складирования снега и 8 снегоплавинных камер.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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