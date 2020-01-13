Вячеслав Основин: «Не было горечи, что уезжаю из «Ак Барса»

Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин поделился впечатлениями от перехода из казанского «Ак Барса».

«Первое, что у меня было в голове, что я еду играть в хоккей, получать шанс развиваться, получать игровое время, испытывать удовольствие от игры. Естественно, положительные эмоции от того, что возвращаюсь в родной клуб.

Никакой горечи не было из-за того, что уезжаю из «Ак Барса». Клуб находится на первом месте, а «Трактор» — на двенадцатом. Я рад приносить пользу родному клубу, который дал мне возможность играть в хоккей. Я рад этому возвращению. Главное — играть и совершенствоваться.

Здесь хорошая команда, хорошие партнеры. Время игровое увеличилось, возможно, я где-то раскрепостился. Другие требования у тренера, стал больше нацелен на атаку.

Легионеры, не легионеры — это без разницы: где-то на русском, где-то на английском можно договориться, что мы будем делать на льду. Договариваемся, как мы будем действовать с шайбой, как мы будем действовать без шайбы. Стараемся все это перенести на лед, где-то что-то не получается, через работу и взаимоотношения это все придет», — цитирует игрока пресс-служба «Трактора».

Напомним, Основин начинал нынешний сезон КХЛ в составе «Ак Барса». В конце декабря он вместе с нападающим Артемом Михеевым был обменян в «Трактор» на защитника Йессе Виртанена.