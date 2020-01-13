В центре Казани на полгода ограничили движение по улице Нужина

Власти Казани ограничили движение по улице Нужина до 21 июля. Также было продлено ограничение движения по улице Гаяза Исхаки.

Как сообщается на сайте мэрии Казани, проезд по улице Нужина будет закрываться по ночам в пятницу, субботу и воскресенье. Ограничение будет действовать с 22.00 до 6.00. Это связано со строительством здания около дома №29а по улице Пушкина.

Закрытие улицы Гаяза Исхаки также продлено из-за строительных работ. Ограничение будет действовать до 9 апреля.