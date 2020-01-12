Цулыгин объяснил отсутствие нескольких игроков основы в матче с рижским «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над рижским «Динамо» (5:0) и объяснил отсутствие в матче нескольких игроков основы.

— Рига хорошо начала первый период, активно. Мы смогли сбить пыл и натиск молодых ребят. Выстояли, использовали свой шанс, забили. Уверенно начали третий период, здорово, что реализовали два большинства, остудили игру. Мы использовали свои голы, надежно сыграли в обороне. И Кареев хорошо отыграл.

— Почему не играл Умарк?

— Он приболел.

— Есть мысли оставить звено Маннинен — Сошников — Хартикайнен? Может быть, поиграть без Умарка в первом звене?

— Посмотрим, когда он выздоровеет. Надо, чтобы играла не одна тройка. Для Умарка тоже надо найти партнеров, с которыми он может играть. Будет сложная ситуация, ждем, когда он выздоровеет, и тогда все будет видно.

— Почему не играли Кугрышев и Пашнин?

— У Пашнина не сложилась последняя игра, дали ему отдохнуть. Кугрышев не играл по тактическим соображениям, — сказал Цулыгин.