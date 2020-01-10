Расим Хазиев сообщил об уходе из пресс-службы Лаишевского района

Руководитель пресс-службы Лайшевского района Татарстана сообщил, что покидает пост.

«Вот и завершилось мое 4-летнее увлекательное путешествие в удивительный и классный Лаишевский район», — написал Хазиев в Twitter.

Вот и завершилось мое 4-летнее увлекательное путешествие в удивительный и классный Лаишевский район. Благодарю всех своих коллег за тот бесценный опыт и навыки, которые получил за время совместной работы и жителей района за важную обратную связь и понимание! Я двигаюсь дальше! pic.twitter.com/EXyekK76Dw — Расим Хазиев (@rasgaz78) 10 января 2020 г.

Он поблагодарил коллег и жителей района. Бывший пресс-секретарь района подчеркнул, что пришло время двигаться дальше.



Судя по переписке с Алмазом Нурылевым и Антоном Райхштатом, Хазиев переходит в Зеленодольский район. Скорее всего, там он также возглавит пресс-службу.