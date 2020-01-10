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Расим Хазиев сообщил об уходе из пресс-службы Лаишевского района

09:38, 10.01.2020 1
Расим Хазиев сообщил об уходе из пресс-службы Лаишевского района
Фото: twitter.com/rasgaz78

Руководитель пресс-службы Лайшевского района Татарстана сообщил, что покидает пост.

«Вот и завершилось мое 4-летнее увлекательное путешествие в удивительный и классный Лаишевский район», — написал Хазиев в Twitter.

Он поблагодарил коллег и жителей района. Бывший пресс-секретарь района подчеркнул, что пришло время двигаться дальше.

Судя по переписке с Алмазом Нурылевым и Антоном Райхштатом, Хазиев переходит в Зеленодольский район. Скорее всего, там он также возглавит пресс-службу.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:58
    Очень жаль. Расим Зуфарович, успехов на новой работе.
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