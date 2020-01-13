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В Казани научатся выращивать искусственную конину

11:29, 13.01.2020
В Казани научатся выращивать искусственную конину

Казанские ученые начали разработку конины, искусственно выращенной из стволовых клеток жеребят. Исследования проводит Казанский федеральный университет.

Ученые планирую получить фарш, выращенный в стерильном инкубаторе, где к клеткам подводят питательные вещества. Его можно будет использовать в пищу.

Предполагается, что искусственное мясо будет полезнее натурального, благодаря полному отсутствию в нем антибиотиков. Однако не исключено, что из-за полного отсутствия жиров оно может отличаться по вкусу. К нему уже учатся подсаживать жировые клетки.

Первую котлету из искусственной конины планируют получить через 3 года, передают «Известия».

Общество Татарстан
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