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Назначен новый руководитель Набережночелнинских электрических сетей

11:09, 13.01.2020
Назначен новый руководитель Набережночелнинских электрических сетей
Фото: vistanews.ru

Директором Набережночелнинских электрических сетей назначен бывший руководитель Елабужских электросетей — филиала ОАО «Сетевая компания». О кадровых перестановках сегодня объявили на «Деловом понедельнике» в Челнах.

Сообщается что бывший директор предприятия Ленар Зарипов переехал в Казань, передают «Челнинские известия».

Также сменился руководитель УК «Автозаводский», им стал экс-заместитель директора Камского строительного колледжа имени Батенчука Равиль Халимов.

Общество Татарстан
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