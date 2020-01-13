Назначен новый руководитель Набережночелнинских электрических сетей
Директором Набережночелнинских электрических сетей назначен бывший руководитель Елабужских электросетей — филиала ОАО «Сетевая компания». О кадровых перестановках сегодня объявили на «Деловом понедельнике» в Челнах.
Сообщается что бывший директор предприятия Ленар Зарипов переехал в Казань, передают «Челнинские известия».
Также сменился руководитель УК «Автозаводский», им стал экс-заместитель директора Камского строительного колледжа имени Батенчука Равиль Халимов.Общество Татарстан
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