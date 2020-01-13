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Первое в году слушание дела экс-главы «Татфондбанка» не могут начать из-за отключения света

09:24, 13.01.2020
Первое в году слушание дела экс-главы «Татфондбанка» не могут начать из-за отключения света
Фото: Максим Платонов

В Вахитовском районном суде Казани из-за отсутствия света не могут начать первый в этом году суд над бывшим главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным. Заседание было запланировано на 9 утра.

Как передает корреспондент «Реального времени», пока в суде надеются дождаться электричества. Но не исключено, что заседание перенесут на другое время.

Напомним, что АСВ требует привлечь Мусина и других представителей руководства банка к субсидиарной ответственности. Банкиры должны вернуть 140 млрд рублей.

Общество Татарстан
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