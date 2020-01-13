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Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов

09:05, 13.01.2020
Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов
Фото: vk.com/fcrk

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил футболистам казанского клуба о введении системы штрафов.

«Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу ее не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». На мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать — это неправильно.

Деньги вы платите Сергею Викторовичу Козко (тренер вратарей, — прим. ред.). Он говорит, что они у него лучше всего сохраняются. Надежен, как швейцарский сейф. Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды. Тим-активити, что-то еще. Все деньги остаются внутри команды. Я говорю про штрафы, которые не касаются ваших контрактных обязательств», — сказал Слуцкий в репортаже «Рубин ТВ».

Также главный тренер казанцев объяснил на видео, как он будет работать с футболистами «Рубина».

СпортФутбол Татарстан
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