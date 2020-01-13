Слуцкий объяснил на видео, как он будет работать с футболистами «Рубина»

Фото: кадр видео ФК «Рубин»

Сегодня главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий впервые провел встречу с футболистами. Он заявил, что его методика строится на работе с сознанием каждого спортсмена.



«Я вас могу критиковать в индивидуальных беседах и на футбольном поле, но глобально для всего мира вы для меня с сегодняшнего дня самые лучшие футболисты», — сказал Слуцкий команде.

Футболисты должны понять, что от них хочет тренер. Поэтому он попросил их задавать вопросы, чтобы им не пришлось домысливать за наставником.



«Если вопрос вас интересует, то вы обязаны его задать, потому что если вы начнете домысливать, то можете домысливать то, что я не имел в виду», — объяснил он.

Ранее у футболистов прошел первый медосмотр после отпуска.