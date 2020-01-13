Новости происшествий

05:54 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Очевидцы сняли на видео пожар в ресторане в Уфе, из которого эвакуировали 43 человека

04:19, 13.01.2020
Очевидцы сняли на видео пожар в ресторане в Уфе, из которого эвакуировали 43 человека
Фото: МЧС по РБ

В Уфе произошел пожар в ресторане. Загорелась крыша здания, были эвакуированы 43 посетителя, среди которых четверо детей.

Прибывшие пожарные определили, что горит вытяжная труба на уровне третьего этажа железобетонного здания. Огнем поврежден деревянный карниз, рекламный баннер и вентиляционное оборудование на кровле, передает пресс-служба МЧС РБ.

Эвакуацией занимался персонал ресторана. Они вывели из здания 43 человека, в том числе четырех детей. Пожарные справились с огнем, погибших и пострадавших нет.

В причинах пожара разбирается дознаватель МЧС России.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров