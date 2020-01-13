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В Казани грузовик врезался в Cadillac, BMW, KIA и «Ладу», собрав «паровозик»

03:25, 13.01.2020
В Казани грузовик врезался в Cadillac, BMW, KIA и «Ладу», собрав «паровозик»
Фото: кадр видео «Татарстан-24»

На проспекте Ямашева в Казани столкнулись сразу пять автомобилей, создав своеобразный «паровозик». Водитель грузовика ЗИЛ врезался в ряд припаркованных у края дороги легковушек.

Как сообщает «Татарстан-24», сначала грузовик врезался в Cadillac. Затем того отбросило на KIA, который влетел в BMW. В свою очередь, BMW влетело в «Ладу».

Водитель грузовика объяснил, что его подрезала машина, а он сам пытался уйти от столкновения.

Происшествия Татарстан
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