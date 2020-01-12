Загитова заработала на новогодних шоу почти в четыре раза больше Медведевой — СМИ

Стали известны суммы гонораров фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой за участие в новогодних ледовых шоу.

По информации издания «Аргументы и факты», олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова получала около 10 тысяч долларов за одно выступление в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». В переводе на российские деньги эта сумма составляет свыше 600 тысяч рублей.

Чемпионка мира Медведева этой зимой выступала в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», где зарабатывала от 150 тыс. рублей за каждый свой выход.

Напомним, ранее стало известно, что Первый канал перенес трансляцию шоу с участием Загитовой на более поздний срок.