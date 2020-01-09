Первый канал перенес показ ледового шоу Навки с участием Загитовой на 12 января

Телевизионная премьера шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» с участием Алины Загитовой состоится 12 января на Первом канале.

Трансляция шоу начнется в 17.30 по московскому времени.

Напомним, изначально премьера должна была состояться накануне, однако телеканал снял показ с сетки вещания.

Ледовое шоу Навки прошло в Москве с 25 по 7 января, главную роль в спектакле исполнила Алина Загитова.