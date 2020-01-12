«Нефтехимик» дома проиграл «Витязю»

«Нефтехимик» дома в упорной борьбе уступил подмосковному «Витязю» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Гости забросили две шайбы к началу второго периода, на что «Нефтехимик» смог ответить лишь голом Порядина. В третьем периоде команды обменялись голами, что привело к победе «Витязя».

Отметим, что для «Нефтехимика» этот матч стал вторым за последние 24 часа. Накануне подопечные Вячеслава Буцаева дома обыграли «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы:

0:1 — Макеев (16:42)

0:2 — Варфоломеев (Чернов, 23:18)

1:2 — Порядин (Шиксатдаров, Уайт, 37:54)

1:3 — Хауден (Моисеев, 43:02)

2:3 — Пайгин (Куликов, Брынцев, 52:31)