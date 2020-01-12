В России собираются изменить структуру оплаты труда учителей

На данный момент разрабатываются поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести единую модель формирования структуры оплаты труда и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.



«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки <...> Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты, — сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о минимальной заработной плате учителей, врачей и работников культуры, согласно которому их зарплата не может быть меньше, чем сумма двух прожиточных минимумов.