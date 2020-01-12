Представительница Татарстана выиграла серебряную медаль зимних юношеских Олимпийских игр

Представительница Татарстана Диана Мухаметзянова и Илья Миронов из Москвы выиграли серебряную медаль в соревновании спортивных пар в фигурном катании на юношеских зимних Олимпийских играх. Турнир проходит в Лозанне.

Они набрали суммарно 175,42 балла. Первое место заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (199,21 балла).

Татарстан на зимней юношеской Олимпиаде в составе национальной сборной команды России представляют четверо спортсменов: Адель Сафин (хоккей), Илюза Гусманова (лыжные гонки), Диана Мухаметзянова (фигурное катание, спортивные пары) и Данил Садреев (прыжки на лыжах с трамплина), сообщает пресс-служба Минспорта РТ.