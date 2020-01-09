В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в выходные дни

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Гидрометцентр Татарстана сообщил о погоде в ближайшие дни.

Так, завтра, 10 января, через Татарстан пройдет атмосферный фронт, в свяхи с этим ожидаются снег, мокрый снег, в отдельных районах метель и гололед, ночью и утром с ветром порывами до 15-17 м/с. Ночью температуры составят -5..-10°, днем повысятся до 0..-5°.

В выходные дни сохранится слабоморозная погода. В субботу температуры воздуха ожидается в районе -3..-8°, местами при прояснениях до -13°; днем ожидается -1..-6°. Местами пройдет слабый снег. В воскресенье, 12 января, ночью температуры составят -6..-11° и возможен слабый снег; днем температуры повысятся до -2..-7°, существенных осадков не ожидается.

В начале следующей недели республика окажется в теплом секторе очередного северо-западного циклона и его атмосферных фронтов. В связи с этим жидаются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящие в дождь и морось, местами метель, гололед и сильный западный ветер порывами до 15-18 м/с. Температуры воздуха днем 13 января повысятся до слабоположительных значений. На дорогах сильная гололедица.