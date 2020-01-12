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Водитель «Лады» погиб в аварии с иномаркой под Казанью

12:42, 12.01.2020
Водитель «Лады» погиб в аварии с иномаркой под Казанью
Фото: "Татар-Информ"

Под Казанью столкнулись автомобили SsangYong и «Лада». В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля.

Авария произошла накануне вечером возле Кощаковского кирпичного завода. По предварительным данным, отечественная легковушка, выезжая с территории предприятия, не пропустила иномарку. В результате SsangYong протаранил «Ладу» на большой скорости, передает «Татар-Информ».

От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.

Общество Татарстан
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