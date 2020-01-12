«Рубин» вышел из отпуска на первый медосмотр и встречу с тренером

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

12 января футболисты «Рубина» прошли плановый медосмотр. После обследования медиками у них запланирована встреча с главным тренером Леонидом Слуцким. Завтра утром команда вылетит на тренировочный сбор в турецкую Анталью.

Сбор продлится до 25 января. «Рубин» сыграет контрольные матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января), передает пресс-служба клуба.

