В Татарстан приехала магистр антропологии из Мюнхена для изучения жизни в Камских Полянах

Фото: пресс-службы НГПУ

Партнеры Набережночелнинского государственного педагогического университета из Мюнхена прибыли в Татарстан для антропологического исследования Камских Полян. Магистр антропологии из Мюнхена Лаура Куэн намерена изучить поселок с точки зрения того, как маленький поселок несколько раз имел возможность стать центром масштабных проектов, но так и не стал.

Лаура Куэн представляет Центр окружающей среды и общества Рэйчел Карсон. Она изучает историю Камских Полян, известно, что в 80-х годах поселок начал строиться в рамках проекта по созданию Татарской атомной электростанции. Но из-за аварии на Чернобыльской АЭС проект заморозили. Кроме этого в 2006 году поселок мог стать одним из пяти специальных игорных зон, где российское правительство разрешило деятельность казино. Но и в этом проекте Камские Поляны не вошли в список.

Иностранного ученого интересует, как данные несбывшиеся события повлияли на жизнь местных жителей и как руины атомной электростанции используются сейчас, передают «Челнинские известия».



