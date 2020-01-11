Казанский театр на Булаке отпраздновал свое десятилетие — видео

Фото: скриншот

Казанский молодежный театр на Булаке отметил десятилетний юбилей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Мероприятие состоялось накануне в «Пирамиде».

В рамках вечера вице-премьер РТ Лейла Фазлеева вручила коллективу и директору театра Виктору Степанцову благодарность кабинета министров РТ, а министр культуры Татарстана Ирада Аюпова — почетные грамоты ведомства. Также был награжден победитель конкурса на лучшую пьесу по мотивам сказок Габдуллы Тукая — им стала драматург Татьяна Бурда из Краснодара.



«Театр очень вырос в плане труппы, вырос в плане драматургии, которую мы сейчас ставим», — отметила актриса театра Наиля Фаткуллина.

РанееКазань вошла в пятерку самых театральных городов России.