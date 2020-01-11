В Узбекистане появится «индекс плова»

В Узбекистане будет разработан «индекс плова» по аналогии с «индексом Бигмака» и «индексом оливье», которые являются неофициальными показателями определения паритета покупательной способности.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по статистике республики, составлен перечень ингредиентов для приготовления одного килограмма плова на крупных предприятиях общественного питания, расположенных во всех областных центрах страны, а также информацию об их стоимости.

Для определения «индекса плова» будет зарегистрирована средняя стоимость одной порции плова минимум в трех предприятиях общепита в регионах, а после рассчитана стоимость 1 килограмма готового плова с учетом всех затрат. Также будет вестись учет изменений стоимости затрат для приготовления 1 килограмма плова за определенный период времени.

Ранее «Реальное время» представило казанский «индекс оливье». Исследование охватило цены на продукты для новогоднего стола в магазинах столицы Татарстана.