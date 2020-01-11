Минлесхоз Татарстана назвал ориентировочную дату старта пожароопасного сезона

Пожароопасный сезон в лесах в Татарстане начнется 15 апреля 2020 года.

В 2019 году пожароопасный сезон в лесах в Республике Татарстан был открыт 15 апреля и закрыт 10 октября, его продолжительность составила 179 дней, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

На данный момент ведомство в рамках подготовки к пожароопасному сезону разрабатывает «Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Татарстан». Кроме того, специалисты лесной отрасли приступили к исполнению плана работы министерства по противопожарной профилактике в лесах на 2020 год

Ранее сообщалось, что в 2019 году ущерб от лесных пожаров в России, по предварительным данным, оценивается в 15 млрд рублей. Всего с начала пожароопасного сезона на территории страны произошло более 14 тыс. лесных пожаров на площади более 10 млн га.