Предприятие из Нижнекамска выплатило работникам более 2,3 млн рублей долгов по зарплате

В Татарстане в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения на предприятии Нижнекамского муниципального района погасили долг по зарплате.



Речь идет о ООО «Техно-Колор», которое выплатило 2,3 млн рублей 57 работникам, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Ранее стало известно, что Татарстан занял второе место в Приволжском федеральном округе после Пермского края по уровню оплаты труда. По итогам января — октября 2019 года заработная плата в РТ выросла почти на 6%, до 36 357 рублей.