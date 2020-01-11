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Происшествия

Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело после протестов

16:12, 11.01.2020
Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело после протестов
Фото: pixabay.com

Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело после протестов в Сухуме, которые прошли 9 января. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщает ведомство, дело возбуждено по ч.ч. 1, 2 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия (организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества). В прокуратуре подчеркнули, что в результате массовых беспорядков «группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация президента». В итоге по делу была создана оперативно-следственная группа.

Ранее в стране вспыхнули протесты с требованием отставки президента Абхазии Рауля Хаджимбы, однако он отказался исполнять его. Тогда главе республики предложил уйти парламент Абхазии.

Накануне Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.

Происшествия
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