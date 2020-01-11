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МЧС Татарстана предупредило о тумане

15:31, 11.01.2020
МЧС Татарстана предупредило о тумане
Фото: pxhere.com

В ГУ МЧС РФ по РТ предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий.

По данным Гидрометцентра Татарстана, с 18.00 11 января до 10.00 12 января на территории республики местами ожидается туман.

МЧС рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок, избегать внезапного торможения. Пешеходам следует пересекать улицу в месте обозначенного пешеходного перехода, прикрепить на одежду светоотражающие элементы, любителям активного отдыха рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации.

Общество Татарстан
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