В Татарстане такси Uber столкнулось с легковушкой: есть пострадавший

В татарстане один человек пострадал при столкновении двух легковушек, одна из которых относится к сервису такси Uber.

Авария произошла рядом с селом Азьмушкино. Автомобиль «Хендэ» столкнулся с такси «Рено», в результате чего первая машина оказалась в кювете, а вторую развернуло на 90 градусов, передает «Татар-информ».

В аварии пострадал водитель «Хендэ» . Медики доставили его в больницу.