В Уфе врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением в живот

В Уфе медики спасли беременную женщину, раненную ножом в живот. Врачи спасли как жизнь женщины, так и ребенка.

Сообщается, что в больницу поступила женщина на 34 неделе беременности с глубоким проникающим ранением. Лезвие задело брюшину, сальник, матку и предплечье ребёнка в утробе. Медики сохранили жизнь как матери, так и ребенка. Оба они находятся в роддоме, передает ufatime.ru.

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