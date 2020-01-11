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В Уфе врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением в живот

10:05, 11.01.2020
В Уфе врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением в живот
Фото: pxhere.com

В Уфе медики спасли беременную женщину, раненную ножом в живот. Врачи спасли как жизнь женщины, так и ребенка.

Сообщается, что в больницу поступила женщина на 34 неделе беременности с глубоким проникающим ранением. Лезвие задело брюшину, сальник, матку и предплечье ребёнка в утробе. Медики сохранили жизнь как матери, так и ребенка. Оба они находятся в роддоме, передает ufatime.ru.

Ранее в БСМП Набережных Челнов врачи вытащили огромный тромб из сердца пенсионерки.

Общество Башкортостан
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