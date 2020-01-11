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Экс-игрок «Зенита» перейдет в «Нефтехимик» — СМИ

09:59, 11.01.2020
Экс-игрок «Зенита» перейдет в «Нефтехимик» — СМИ
Фото: vk.com/avangard_1958

Бывший игрок «Зенита» Илья Кубышкин продолжит карьеру в «Нефтехимике». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что 23-летний опорный полузащитник уже присоединился к нижнекамскому клубу на первом зимнем сборе команды.

Последним местом работы Кубышкина стал курский «Авангард», с которым игрок разорвал контракт по обоюдному согласию сторон. Ранее он также выступал за чешский «Слован», где успел поиграть в квалификации Лиги Европы.

Кроме того, «Нефтехимик» просматривает 18-летнего центрального защитника «Рубина» и юношеской сборной России Илью Агапова.

СпортФутбол Татарстан
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