На трассе в Татарстане в кювет улетел автовоз с машинами
Груженый автомобилями автовоз попал в кювет в Альметьевском районе Татарстана. Фото с места очевидцы опубликовали в соцсети.
Авария произошла накануне днем. Из-за размеров вытащить большегруз смогли только после наступления темноты.
Информации о пострадавших нет. Причины аварии устанавливают инспекторы.
Ранее в Казани очевидцы засняли, как автовоз застрял под мостом .Происшествия Татарстан
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