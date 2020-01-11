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На трассе в Татарстане в кювет улетел автовоз с машинами

07:37, 11.01.2020
На трассе в Татарстане в кювет улетел автовоз с машинами
Фото: соцсети

Груженый автомобилями автовоз попал в кювет в Альметьевском районе Татарстана. Фото с места очевидцы опубликовали в соцсети.

Авария произошла накануне днем. Из-за размеров вытащить большегруз смогли только после наступления темноты.

Информации о пострадавших нет. Причины аварии устанавливают инспекторы.

Ранее в Казани очевидцы засняли, как автовоз застрял под мостом .

Происшествия Татарстан
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