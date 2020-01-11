На мероприятиях в Татарстане татарский язык будут использовать наравне с русским
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановлении о внесении изменений в «Положение об использовании государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан при организации и проведении культурно-массовых мероприятий».
При проведении культурно-массовых мероприятий органами власти будут использоваться два государственных языка Татарстана — русский и татарский.
«Культурно-массовые мероприятия, включая информационное обслуживание населения, проводятся на государственных языках Республики Татарстан в зависимости от вида мероприятия и контингента участников», — говорится в документе.
Действие положения распространяется на визуальную атрибутику, наглядное оформление мест организации событий, вступительные слова лекторов и комментарии ведущих.ОбществоВласть Татарстан
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