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На мероприятиях в Татарстане татарский язык будут использовать наравне с русским

05:31, 11.01.2020
На мероприятиях в Татарстане татарский язык будут использовать наравне с русским
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановлении о внесении изменений в «Положение об использовании государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан при организации и проведении культурно-массовых мероприятий».

При проведении культурно-массовых мероприятий органами власти будут использоваться два государственных языка Татарстана — русский и татарский.

«Культурно-массовые мероприятия, включая информационное обслуживание населения, проводятся на государственных языках Республики Татарстан в зависимости от вида мероприятия и контингента участников», — говорится в документе.

Действие положения распространяется на визуальную атрибутику, наглядное оформление мест организации событий, вступительные слова лекторов и комментарии ведущих.

ОбществоВласть Татарстан
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