Новости происшествий

22:44 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Челнах у поликлиники скончалась женщина

22:27, 10.01.2020
В Челнах у поликлиники скончалась женщина
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных у одной из поликлиник скончалась 57-летняя женщина — она упала на землю и перестала подавать признаки жизни.

Инцидент произошла накануне днем, пишут «Челнинские известия». Один из очевидцев первым сообщил в полицию о произошедшем.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина проживала в 3-м комплексе нового города. Причину смерти должны выяснить судмедэксперты.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров