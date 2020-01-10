В Челнах у поликлиники скончалась женщина
В Набережных у одной из поликлиник скончалась 57-летняя женщина — она упала на землю и перестала подавать признаки жизни.
Инцидент произошла накануне днем, пишут «Челнинские известия». Один из очевидцев первым сообщил в полицию о произошедшем.
В ходе разбирательства выяснилось, что женщина проживала в 3-м комплексе нового города. Причину смерти должны выяснить судмедэксперты.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым