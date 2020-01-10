СБУ рассматривает две приоритетные версии крушения украинского лайнера в Иране

Служба безопасности Украины назвала две приоритетные версии причин крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Это попадание ракеты и теракт.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» привлекает сегодня наибольшее внимание общества», — сообщил глава СБУ Иван Баканов, его заявление появилось на сайте ведомства.

При этом он сообщил, что «достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов». В частности, речь идет о дальности полета ракеты и нюансах по управлению комплексом.

Ранее газета The New York Times опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен момент попадания ракеты в самолет украинской авиакомпании.

Напомним, утром 8 января пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из Тегерана в Киев. Всего на борту было 176 человек, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины.