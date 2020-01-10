Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзитную транспортировку по территории страны нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

«В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%»,— сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу президента.

С начала года были приостановлены поставки нефти из России в Белоруссию, так как стороны не смогли заключить договор на 2020 год. С 4 января прокачку нефти из России на белорусские НПЗ восстановили.