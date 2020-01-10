Экс-депутат Казгордумы рассказал, как перешел на работу в мэрию Владивостока

Экс-депутат Казгордумы Азат Ислаев в интервью «Реальному времени» рассказал, как стал вице-мэром Владивостока.

По его словам, в Приморский край его пригласил губернатор региона Олег Кожемяко, с которым у него «были точки соприкосновения. В мэрии Владивостока Ислаев будет курировать вопросы культуры и информационно-программного обеспечения.

«Городское управление культуры является профильным ведомством по вопросам развития общественных пространств, а у меня задача номер один — это формирование комфортной городской среды в части реновации общественных пространств: парков, скверов, набережных. И раз это направление находится в компетенции управления культуры, то я буду курировать именно его. Но это стартовый набор полномочий, он в ближайшее время будет расширяться», — сказал он.

Ислаев отметил, что во Владивостоке впервые применена такая схема, при которой он является заместителем главы администрации и советником губернатора на общественных началах.