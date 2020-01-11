Сегодня в Татарстане временами ожидается небольшой снег и до -6 градусов

В субботу, 11 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег. В отдельных районах метель, гололед. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -1°С до -6°С. В Казани возможно от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -2°С до -6°С.