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Минэкологии РТ ищет организаторов незаконных снежных свалок

16:21, 10.01.2020
Минэкологии РТ ищет организаторов незаконных снежных свалок
Фото: eco.tatarstan.ru

Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан за период новогодних выходных обнаружили семь незаконных свалок снега на территории города Казани.

Незаконное складирование снега зафиксировано по улицам Минская, Проспект Победы Советского района, а также в поселке Мирный и за микрорайоном «Примавера» Приволжского района Казани. С мест нарушений отобраны пробы для определения токсичности снега. Экологи предупреждают, что при таянии загрязненный снег несет опасность для почвы и водных объектов.

Ведомство проводит расследование и ищет нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы ведут усиленную работу по вывозу снега в новогодние праздники.

Общество Татарстан
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