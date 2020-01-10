Минэкологии РТ ищет организаторов незаконных снежных свалок

Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан за период новогодних выходных обнаружили семь незаконных свалок снега на территории города Казани.

Незаконное складирование снега зафиксировано по улицам Минская, Проспект Победы Советского района, а также в поселке Мирный и за микрорайоном «Примавера» Приволжского района Казани. С мест нарушений отобраны пробы для определения токсичности снега. Экологи предупреждают, что при таянии загрязненный снег несет опасность для почвы и водных объектов.

Ведомство проводит расследование и ищет нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы ведут усиленную работу по вывозу снега в новогодние праздники.