За минувшие сутки c улиц Казани вывезли более 5,3 тыс. тонн снега

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли более 5,3 тыс. тонн снега.

К уборке улиц привлекли 318 дорожных рабочих и 596 единиц спецтехники, в том числе 154 комбинированные дорожные машины, 13 снегопогрузчиков, 142 тракторные щетки, 19 грейдеров, 71 фронтальный погрузчик, 43 МКСМ «Барсик», 143 самосвала и другие.

Помимо этого, на казанских дорогах за сутки использовали 142 тонны противогололедных материалов, в том числе 38 тонн реагента и 104 тонны пескосоляной смеси.

Сегодня днем убирать улицы будут 454 дорожных рабочих и 298 единиц специальной техники, передает пресс-служба мэрии Казани.