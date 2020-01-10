Пятый этап Мировой серии — 2020 по синхронному плаванию пройдет в Казани

Пресс-служба Международной федерации плавания (FINA) опубликовала календарь соревнований на 2020 год.

Пятый этап Мировой серии по синхронному плаванию состоится в Казани 17—19 апреля. Стартовый этап пройдет в Париже 6—8 марта, финал запланирован на 18—20 июня в канадском Виндзоре.

Напомним, в конце ноября в «Реальном времени» состоялась online-конференция с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Киселевой.