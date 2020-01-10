Автобус до ЖК «Салават купере» в Казани продолжит свою работу

Автобусный маршрут №62, следующий от остановки «Магазин «Икеа» до остановки «Осиново» (с остановкой в ЖК «Салават купере»), будет временно обслуживать МУП «ПАТП-4».

С 11 января на маршрут выйдут 16 автобусов. В дальнейшем состоится конкурс среди перевозчиков, с одним из них будет заключен муниципальный контракт. Компания получит право обслуживать автобусный маршрут №62 на постоянной основе, передает портал мэрии Казани.



Ранее маршрут обслуживало ООО «Агромир». Власти Казани расторгли с ним контракт. Предприятие не в состоянии совершать лизинговые платежи.