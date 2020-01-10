В новогодние праздники аэропорт Казани обслужил 71 тысячу человек

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В этом году в новогодние праздники международный аэропорт «Казань» обслужил на 7,5% больше пассажиров, чем в аналогичный период в прошлом году. Общее количество посетителей воздушной гавани составило 71 тыс. человек.

По данным «РБК Татарстан», на внутренних линиях было обслужено 51,3 тыс. пассажиров. Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Зато на международных направлениях число пассажиров выросло на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее глава Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов предположил, что туры в Арабские Эмираты могут подорожать в связи с событиями в Иране. По его мнению, подорожание произойдет, но не более чем на 3—5%.