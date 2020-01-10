СМИ: Крушение украинского лайнера в Иране может повлиять на подорожание путевок в ОАЭ

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Глава Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов предположил, что туры в Арабские Эмираты могут подорожать в связи с событиями в Иране. По его мнению, подорожание произойдет, но не более чем на 3-5%.

«Цены на авиабилеты динамичные, есть несколько тарифов в эконом-классе, и туроператоры просто уберут из системы самый дешевый из них», — передает его слова РБК Татарстан.

По мнению директора по продажам туристического агентства Рустема Тарзиманова, боевые действия в Ираке могут снизить поток туристов только незначительно.

Ранее «Реальное время» сообщало, что ни один рейс из Казани в Объединенные Арабские Эмираты не был отменен после событий в Иране.