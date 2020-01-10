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ФСБ: сообщение о задержании террористов в Челнах — ложное

10:45, 10.01.2020
ФСБ: сообщение о задержании террористов в Челнах — ложное
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В пресс-службе татарстанского Управления ФСБ «Реальному времени» сообщили, что появившаяся в соцсетях и СМИ информация о задержании 18 членов террористической ячейки в Набережных Челнах не соответствует действительности.

Представители ФСБ предположили, что сообщения являются повтором информации позапрошлого года.

В октябре 2018 года сообщалось, что в Набережных Челнах задержаны 18 членов ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Тогда ФСБ объяснила, что члены группы готовились совершить теракты на территории России.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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