Ни один из рейсов из Казани в Дубай не отменен после крушения украинского «Боинга»

Фото: Максим Платонов

Рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из Казани не отменили после крушения украинского «Боинга» в Иране. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.

Ранее в СМИ появилась информация, что полеты из Казани приостановила авиакомпания «Туркменские авиалинии». Ограничения объяснили рекомендациями агентства авиабезопасности не использовать для полетов воздушное пространство Ирана.

Данную информацию опровергли в пресс-службе международного аэропорта «Казань». Как прокомментировал корреспонденту «Реального времени» Адель Гатауллин, из Казани в Дубай совершают полеты авиакомпании Flydubai, Azur air, Royal Flight, «Уральские авиалинии». Ни один из рейсов не отменен.

Напомним, что в Иране потерпел крушение самолет украинской авиакомпании, вылетавший из Тегерана. В Сети появилось видео падения Boeing 737. Предварительная причина крушения — пожар в двигателе.