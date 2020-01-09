Квартальнов о поражении от «Торпедо»: «Казнить надо всех, а первым меня»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромное поражение от нижегородского «Торпедо» (1:4).

Согласен, первые 10 минут нам удались. К сожалению, потом у нас не нашлось… Ничего не нашлось. Зарипов не забил, вратарь не подвыручил, не помог — и рассыпались.

Виртанен все 3 матча играет в паре с Викстрандом. Вы планируете их разъединять или они будут наигрываться в паре?

Не знаю. У него (Виртанена) визы нет, он в Китай с нами не поедет, у нас двум игрокам визы не поставили, он там играть не будет. Пока играли так.

В моменте с третьим голом Аверин ошибся. Будет ли он наказан?

Как понять наказан? Казнить всех надо сегодня, и первым меня вешать — верёвку, мыло купить и… Почему Аверин-то? Козла отпущения надо найти? Я думаю, что мы все сегодня, и я в том числе. Наверное, надо немного сыграть было по-другому со второго периода.

Воронков и Журавлёв вернулись в состав. Как их игру оцените?

Нормально. Думаю, они будут играть чуть лучше. Не хотел сегодня ставить Димку (Воронкова), но принял такое решение. В общем-то, они далеки от оптимальной формы, ребята были немного выхлестнутые этим чемпионатом (речь о молодёжном чемпионате мира — прим.ред). Сейчас нужно перейти больше во взрослый хоккей. Они будут играть, но их долго с нами не было. Посмотрим, — сказал Квартальнов.