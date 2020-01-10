Новости спорта

06:00 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Казанцам предложили сыграть в смесь хоккея и квиддича из книг о Гарри Поттере

04:32, 10.01.2020
Казанцам предложили сыграть в смесь хоккея и квиддича из книг о Гарри Поттере
Фото: commons.wikimedia.org

В субботу, 11 января, в казанском парке им. Урицкого пройдет турнир по метлоболу — смеси хоккея и квиддича, вымышленной спортивной игры из книг о Гарри Поттере.

Турнир начнется в 12:00, рассказали в Дирекции парков и скверов.

Ранее сообщалось, что в парках Казани пройдут соревнования чемпионата по футболу в валенках. 11 января игра состоится в парке им. Горького, а 12 января — в парке им. Урицкого. Начало соревнований в 12:00.

Справка

Квиддич — вымышленная спортивная игра, в которую играют персонажи романов Джоан К. Роулинг о Гарри Поттере. В квиддич играют, летая на мётлах. Игра получила название в честь болота Квирдитч, где и была придумана.

Спорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров