Казанцам предложили сыграть в смесь хоккея и квиддича из книг о Гарри Поттере
В субботу, 11 января, в казанском парке им. Урицкого пройдет турнир по метлоболу — смеси хоккея и квиддича, вымышленной спортивной игры из книг о Гарри Поттере.
Турнир начнется в 12:00, рассказали в Дирекции парков и скверов.
Ранее сообщалось, что в парках Казани пройдут соревнования чемпионата по футболу в валенках. 11 января игра состоится в парке им. Горького, а 12 января — в парке им. Урицкого. Начало соревнований в 12:00.
Справка
Квиддич — вымышленная спортивная игра, в которую играют персонажи романов Джоан К. Роулинг о Гарри Поттере. В квиддич играют, летая на мётлах. Игра получила название в честь болота Квирдитч, где и была придумана.
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