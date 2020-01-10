Казанцам предложили сыграть в смесь хоккея и квиддича из книг о Гарри Поттере

В субботу, 11 января, в казанском парке им. Урицкого пройдет турнир по метлоболу — смеси хоккея и квиддича, вымышленной спортивной игры из книг о Гарри Поттере.

Турнир начнется в 12:00, рассказали в Дирекции парков и скверов.

Ранее сообщалось, что в парках Казани пройдут соревнования чемпионата по футболу в валенках. 11 января игра состоится в парке им. Горького, а 12 января — в парке им. Урицкого. Начало соревнований в 12:00.