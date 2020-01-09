В новогодние праздники пассажир казанского автобуса укусил кондуктора

В новогодние праздники в одном из казанских автобусов пассажир напал на кондуктора. Как сообщили в Ассоциации АТП РТ, хулиган ударил работника в живот, в челюсть и укусил.

Инцидент произошел в автобусе №45 на остановке «Школа». Вошедший мужчина предъявил кондуктору льготный проездной билет. На валидаторе высветилось имя «Тамара». Кондуктор заметила это и попросила мужчину не использовать чужой льготный проездной и оплатить проезд. Пассажир отказался оплачивать, а после требования покинуть автобус напал на кондуктора, укусив женщину и ударив в живот и челюсть. После этого он выбежал из автобуса, передает Ассоциация АТП.

Кондуктор написала заявление в полицию и зафиксировала побои. Отмечается, что в салоне велась видеозапись произошедшего, правоохранительные органы занимаются поиском хулигана. При этом председатель АТП РТ Сергей Темляков призывает других пассажиров по возможности заступиться за кондуктора.

«Уважаемые пассажиры, если вы видите, что против кондуктора кто-то решил совершить противоправные действия, не оставайтесь равнодушными! Ведь это чей-то отец, мать, сын, дочь, брат или сестра», — попросил Темляков.

