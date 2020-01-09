В Казани банк «Открытие» продает здание бывшего офиса на Московской

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В Казани банк «ФК Открытие» выставил на продажу за 73 млн рублей здание своего бывшего офиса на Московской улице. Соответствующее объявление размещено на Avito.

Согласно объявлению, общая площадь административного здания составляет 1022,1 кв. м.

Как отмечает автор, дом располагается на первой линии улицы Московской, одной из самых проходных в Казани.

Напомним, экс-глава казанского офиса банка «Открытие» Олег Полях обвиняется в растрате 220 млн рублей. По версии следствия, в период с 6 декабря 2017 года по 18 сентября 2018 года Полях, используя свое служебное положение, организовал хищение из хранилища банка свыше 220 млн рублей путем подмены настоящих пачек долларов и рублей муляжами с липовыми банкнотами.

Подробнее о деле — в материале «Реального времени».

